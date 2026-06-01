Татьяна Буланова рассказала о своем провале при поступлении в театральный вуз

Певица Татьяна Буланова призналась, что после школы не смогла поступить в театральный вуз из-за проблем с дикцией и три года работала в библиотеке. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

1 июня начался основной период сдачи Единого государственного экзамена. В первый день выпускники сдают историю, химию и литературу. На фоне экзаменов Татьяна Буланова вспомнила собственный опыт окончания школы и попытку поступления в вуз.

«Школьные экзамены, конечно, тот еще стресс, но вот то, что пришлось пережить мне — это совсем другая история. Я хотела после школы поступить в театральный вуз, но меня не взяли из-за проблем с дикцией. Члены комиссии назвали меня речевым инвалидом и попросили покинуть аудиторию. Я, конечно, наплакалась тогда. Уж очень хотелось на актерское отделение. Но я до этого случая даже не подозревала, что у меня есть дефекты речи. Это позволило мне как-то начать работу над собой», — сказала артистка.

После отказа она три года работала в библиотеке, а затем смогла продолжить творческий путь.

«Это был ужасный опыт, но я потом смогла выбиться в школу-студию и попасть впоследствии на эстраду», — сообщила Буланова.

