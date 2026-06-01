Чат на сайте МосОблЕИРЦ: круглосуточная поддержка и мгновенные ответы

Чат на сайте МосОблЕИРЦ — быстрый способ получить информацию и решитьвопросы онлайн. Здесь можно узнать баланс счета и тарифы, передать показания, заказать поверку и замену приборов учета. Чат подскажет, как зарегистрироваться в личном кабинете , открыть или переоформить лицевой счет и многое другое, передает пресс-служба компании.

Преимущества чата

• Экономия времени — не нужно ехать в офис или ждать ответа оператора контактного центра. Простые вопросы решаются мгновенно.

• Доступность 24/7 — автоматический помощник отвечает круглосуточно, оператор — ежедневно с 8 до 22 часов.

• Удобство — диалог в удобном ритме, с возможностью перечитать переписку, повторить или переформулировать вопрос.

Как начать диалог:

• на главной странице сайтаМосОблЕИРЦ справа внизу кликните на оранжевый значок чата;

• введите имя и запрос;

• чтобы узнать адресную информацию, укажите номер лицевого счета.

Автоматический помощник ответит сразу и подскажет порядок действий. Если он затруднится с ответом, диалог перейдет на оператора. Как правило, специалист подключается в течение минуты.

Чат работает на всех устройствах - открывается на компьютере, планшете и смартфоне, адаптируется под размер экрана. С чатом удобно общаться с любого гаджета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность газовой безопасности в многоквартирных домах. Он призвал депутатов Госдумы принять соответствующие поправки в законы.

«Важно, чтобы культура газовой безопасности в МКД также была на должном уровне. Мы выступили инициаторами ряда поправок. Цель этих поправок — получить своевременный доступ, а также удобное электронное взаимодействие с абонентами. Для нас это является тоже вопросом чувствительным», — сказал Воробьев.