Вражеский дрон влетел в рельсовый автобус в Брянской области

1 июня в 11:45 вражеский беспилотник повредил кабину рельсового автобуса на станции Песчаники Брянской области. Пострадал помощник машиниста, сообщает МЖД.

Повреждения получил пригородный поезд № 6904 Новозыбков — Унеча.

Пострадал машинист, которому медики оказали помощь на месте. Затем его доставили в больницу. Пассажиры не пострадали.

Движение по станции Унеча временно прекратили из-за беспилотной опасности. Пассажиров доставили до мест назначения автобусами. Движение на станции возобновили в 15:07.

