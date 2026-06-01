Вражеский дрон влетел в рельсовый автобус в Брянской области
Фото - © РИА Новости
1 июня в 11:45 вражеский беспилотник повредил кабину рельсового автобуса на станции Песчаники Брянской области. Пострадал помощник машиниста, сообщает МЖД.
Повреждения получил пригородный поезд № 6904 Новозыбков — Унеча.
Пострадал машинист, которому медики оказали помощь на месте. Затем его доставили в больницу. Пассажиры не пострадали.
Движение по станции Унеча временно прекратили из-за беспилотной опасности. Пассажиров доставили до мест назначения автобусами. Движение на станции возобновили в 15:07.
