Андрей Воробьев обсудил расширение производства на заводе «Аравия» в Протвине

Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал на завод косметики «Аравия» в Протвине, который в скором времени запустит вторую очередь производственно-складского комплекса. Он обсудил с руководством дальнейшие планы по развитию предприятия, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Продукция под брендом «Аравия» популярна в России и за рубежом. Компания активно развивается. Московская область предоставляет ей меры поддержки. В июле здесь состоится запуск второй очереди производственно-складского комплекса площадью 10 тыс. кв м, что позволит увеличить выпуск продукции еще на 40%.

«В 2022 году на полях Петербургского международного экономического форума с генеральным директором Олегом Юрьевичем Востриковым мы подписали соглашение об инвестициях, запуске новых линий. Под расширение производства „Аравия“ получила участок площадью 2,4 га рядом с действующим заводом по региональной программе „Земля за 1 рубль“. Это все позволило компании сделать рывок и выйти на новый уровень», — отметил губернатор.

Он добавил, что ключ к успеху завода — качество продукции, современные стандарты производства на всех этапах: от идеи и формулы до фасовки и упаковки. Важно, что компания разрабатывает оригинальные рецептуры, ведет собственные исследования. А команда постоянно стремится к развитию.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.