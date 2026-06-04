На ПМЭФ Москва заключила соглашения с 4 новыми участниками федпроекта

На полях Петербургского международного экономического форума столичные власти подписали соглашения об участии 4 новых компаний в федеральном проекте «Производительность труда». Среди них — представители энергетики, промышленной роботизации, фармацевтической отрасли и легкой промышленности. Со стороны правительства Москвы документы подписала заммэра, руководитель Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Она отметила, что проект «Производительность труда» входит в число важнейших инструментов поддержки столичного бизнеса.

«Методология бережливого производства актуальна сегодня практически для любых сфер — от индустрии и стройки до обслуживания. Она помогает по-новому выстроить внутренние процессы, минимизировать потери и нарастить скорость работы без дополнительных капиталовложений. Экономический эффект для компаний, уже завершивших участие в проекте, превысил 15 млрд рублей — и это исключительно за счет операционных изменений. Растущий интерес предпринимателей к повышению производительности свидетельствует о запросе на системную эффективность, а правительство Москвы, в свою очередь, создает условия, чтобы такой возможностью могли воспользоваться предприятия из любых отраслей. Сам факт присоединения крупных игроков из совершенно разных секторов доказывает: резервы для роста есть везде», — заявила Багреева.

В число новых участников вошло ПАО «МОЭК» — главная теплоэнергетическая компания столицы, отвечающая за теплоснабжение и горячую воду в городе.

«МОЭК — критически важный инфраструктурный элемент Москвы. Участие в проекте позволит нам взглянуть со стороны на наши операционные процессы, сократить затраты времени, денег и техресурсов. Внедрение современных управленческих методик и цифровых решений даст возможность улучшить качество услуг и гарантировать стабильное теплоснабжение в условиях растущего спроса», — отметил гендиректор Денис Башук.

Также к проекту присоединилась компания «Промышленная робототехника» — российское подразделение мирового производителя роботов KUKA. Предприятие занимается внедрением роботизированных комплексов и современных решений для автоматизации производства.

«Мы ежедневно помогаем предприятиям по всей стране повышать эффективность через роботизацию. Но и собственная производительность для нас не менее важна. Принципы бережливого производства помогут нам точно настроить нашу международную операционную модель и выйти на более высокий уровень взаимодействия с российскими заказчиками», — прокомментировал гендиректор Петр Смоленцев.

Третьим участником стало ООО «Велфарм» (входит в «Велфарм-Групп»), известное на фармрынке РФ портфелем из более 300 препаратов.

«Участие в проекте позволит нам поднять эффективность производства и укрепить рыночные позиции за счет планомерной оптимизации», — сообщила президент холдинга Людмила Щербакова.

К проекту также подключилось ООО «Галерея детской одежды» (бренды Silver Spoon и Pulka). Гендиректор Тамара Пулария пояснила, что в условиях усиливающейся конкуренции одного высокого качества продукта недостаточно — ключевое значение имеет и то, насколько четко выстроены внутренние процессы: от разработки коллекции до финальной доставки вещей.

«Позитивный опыт других компаний уже подтвердил результативность проекта. Мы уверены: бережливые технологии помогут нам оптимизировать ключевые бизнес-процессы и существенно сократить время выполнения заказов», — добавила она.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что на данный момент к проекту присоединились 535 столичных компаний. Заявки принимаются на сайте АНО «Мосстратегия».

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