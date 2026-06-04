Воробьев: новый гостиничный комплекс появится в Солнечногорске в 2029 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на полях XXIX Петербургского международного экономического форума подписал соглашение с советником гендиректора ООО «Всенародный Фермерский Центр» Сергеем Трегубом. В 2029 году в Солнечногорске появится новый гостиничный комплекс «Бережки», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Воробьев отметил, что спрос на внутренний туризм в регионе заметно растет с каждым годом. Масштабные фестивали, исторические города, музеи, парки притягивают гостей. Задача властей сделать так, чтобы путешествия по Подмосковью были комфортными, и в каждой локации хотелось задержаться на несколько дней.

«В рамках ПМЭФ в этом году подписываем соглашение о создании гостиничного комплекса в Солнечногорске. На площади около 165 тыс. кв. метров компания „Всенародный Фермерский Центр“ построит в 2029 году загородный отель. Объем инвестиций — 20 млрд рублей, для жителей округа это 350 новых рабочих мест», — заявил Воробьев.

О новом загородном отеле

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Комплекс «Бережки» будет находиться рядом с одноименной деревней. Здесь будет четыре тематических корпуса на 175 номеров, объединенных в единое пространство с помощью крытой галереи.

Первый корпус — для деловых поездок и туризма выходного дня, второй — на 58 номеров — оздоровительный. В нем будет SPA-комплекс площадью 17 тыс. кв. метров. Третий корпус — это семейные двухуровневые дуплексы с отдельными входами, а четвертый — 16 просторных номеров разных категорий. Здесь будет конгресс-центр на 400 человек.

На территории в рамках благоустройства оборудуют прогулочные маршруты, парковую зону, искусственные водоемы, детские и спортивные площадки. В ресторанах будет сделан акцент на сезонные продукты от местных фермеров.

Трегуб подчеркнул, что компания планирует приступить к строительству уже летом. Проект реализуют при поддержке Альфа-Банка.

«„Бережки“ — это 175 номеров в четырех корпусах, соединенных теплой крытой галереей, а также все составляющие хорошего отдыха. Это будет единый комплекс, по которому можно перемещаться в любую погоду: от номера до ресторана, от оздоровительного центра до конгресс-зала, не выходя на улицу. Но самое главное его преимущество — расположение. Истринское водохранилище, сосновый лес — и все это в часе езды от Москвы. Это не первый наш проект в Московской области и, уверен, не последний. При реализации мы рассчитываем на различные региональные меры поддержки, например субсидирование затрат на обустройство инженерных сетей и другие», — заключил Трегуб.

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