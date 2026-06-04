Воробьев: в округе Домодедово возведут пищевой производственный кластер

В городском округе Домодедово возведут современный пищевой производственный кластер. Такое соглашение на Петербургском международном экономическом форуме подписали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и генеральный директор компании «Большое Домодедово» ГК «Коалко» Владимир Паршин, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Воробьев отметил, что приходящие в регион предприятия должны иметь возможность воплощать идеи в короткие сроки. Для этого используется инструмент производственных боксов вида Light Industrial.

Они адаптированы под запросы предприятия. Их могут использовать как производства, так и склады товаров. Готовая инфраструктура дает возможность собрать разные процессы в одном месте, подчеркнул губернатор.

«Сейчас мы видим большой запрос на отдельные решения для пищевого производства, поскольку там есть свои особенности — санитарные зоны и т.д. Поэтому компания «Большое Домодедово» планирует построить на территории ИП «Вельяминово» современный пищевой кластер. На площади 54 га разместятся производственные боксы, а также логистический центр с холодильными камерами с зоной погрузки-разгрузки сырья и готовой продукции и так далее», — рассказал Воробьев.

Размер инвестиций в проект будет на уровне около одного млрд рублей. Собираются сформировать 300 рабочих мест. Если учитывать вероятных резидентов, то примерно 15 млрд рублей и 2 тыс. рабочих мест соответственно.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.