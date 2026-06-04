Ведущий RT Рик Санчес взял интервью у американской журналистки Кэндис Оуэнс на Петербургском международном экономическом форуме. Подробности беседы опубликуют в Telegram-канале RT.

Кэндис Оуэнс посетила Петербургский международный экономический форум, где пообщалась с ведущим RT Риком Санчесом. В ближайшее время Telegram-канал RT представит детали их разговора.

На стенде RT журналистка сфотографировалась с маской, изображающей «злобного Макрона». По ее словам, адвокат президента Франции Эммануэля Макрона неоднократно угрожал ей и требовал прекратить расследование, посвященное Брижит Макрон.

Ранее Оуэнс опубликовала фотографии из Москвы и назвала российскую столицу невероятно красивой. Эти высказывания вызвали дискуссию в соцсети Х. Журналистка призналась, что после поездки в Россию столкнулась с критикой и нападками.

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