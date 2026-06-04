Воробьев подписал соглашения о возведении 3 крупных комплексов Light Industrial

В Подмосковье (в Щелкове, Химках и Королеве) появятся три современных производственно-складских комплекса формата Light Industrial. Соответствующее соглашение о строительстве губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал на ПМЭФ, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Благодаря появлению новых площадок будет создано более 6 тысяч рабочих мест. Также реализация проектов позволит привлечь крупных инвесторов из сферы производства, ритейла и логистики.

«Речь идет о современных мультифункциональных комплексах, позволяющих компаниям арендовать или приобрести готовые площади и оперативно запустить производство. Такой формат оптимизирует логистику и объединяет все бизнес-процессы в одной локации. Всего в Московской области уже реализовано свыше 500 тысяч квадратных метров площадей Light Industrial, где создано порядка 4 тысяч рабочих мест. Сегодня на полях ПМЭФ мы закрепили договоренности еще с тремя девелоперами о строительстве новых объектов в Щелкове, Химках и Королеве», — сказал губернатор.

Кластер компании «АРЛЕТТ»

В Щелкове компания «АРЛЕТТ» хочет возвести современный производственно-складской и торгово-деловой кластер формата Light Industrial. Его построят рядом с железнодорожной станцией Воронок и Чкаловским аэродромом, что поможет компаниям быстрее организовать логистику и выводить продукцию на рынок.

Бенефициар проекта Игорь Бутаков отметил, что сегодня на рынке жилья фиксируется определенный переизбыток, в то время как качественных производственно-складских площадей, особенно формата Light Industrial, не хватает. Поэтому компания решила переориентировать свою деятельность. Для реализации проекта выбрали Щелково, потому что у этой локации огромный потенциал, а спрос на современные рабочие пространства здесь стабильно высок.

В проект инвестируют 10 млрд рублей. Будет создано 5,3 тыс. рабочих мест. Работы стартуют в IV квартале 2026 года, а финиш запланирован на 2036 год.

«Мы не планируем размещать здесь „тяжелые“ производства. Наша цель — создать экологичную и эстетичную территорию для высокотехнологичных предприятий. Помимо цехов и складов, мы обустроим современную зону отдыха вдоль озера Сиваш, построим офисы, магазины и кафе. Сейчас мы находимся на стадии проектирования и вместе с ведущими экспертами прорабатываем лучшие варианты использования площадей», — сказал Бутаков.

Комплекс «РДС Парк Королев

Другой проект — создание комплекса «РДС Парк Королев» с удобным расположением. Он будет находиться рядом с Ярославским шоссе и с прямым доступом к Мытищинской хорде. Это также позволит привлечь квалифицированные кадры, базирующиеся в наукограде.

Инвестиции в проект составят 1,5 млрд рублей. Будет создано 500 новых рабочих мест. Строительство начнется во II квартале 2026 года, а закончится — до конца 2029 года. В числе потенциальных резидентов — ведущие компании в сферах интернет-торговли, потребительских товаров, автомобилестроения, сервисного обслуживания, медицины и гигиены.

«Московская область — один из наиболее динамично развивающихся рынков промышленной недвижимости в России. Подписание этого соглашения открывает новые возможности для реализации проектов, отвечающих современным требованиям индустрии: технологичных, эффективных и ориентированных на долгосрочное развитие. Мы готовы вносить вклад в экономику региона — через создание рабочих мест, создание уникальной логистической, промышленной инфраструктурной базы Подмосковья», — отметил генеральный директор ООО «РДС Королев Парк» Захар Вальков.

Комплексы Химки ЭКСПО

Химки ЭКСПО в городском округе Химки приступит к реализации масштабного проекта комплексного развития территории, который включает строительство производственно-складских комплексов Light Industrial. Общий объем инвестиций превысят 60 млрд рублей, из которых 6 млрд будет направлено непосредственно на создание объектов Light Industrial. Выбор Химок обусловлен близостью к ключевым трассам и аэропорту Шереметьево, что даст будущим резидентам огромные преимущества, а создание нового кластера подстегнет экономику всей локации.

Благодаря проекту появится 3,3 тыс. новых рабочих мест, из которых свыше 500 будут на предприятиях Light Industrial. Реализация проекта запланирована в три этапа, охватывающих период с 2027 по 2034 годы.

«Проект предусматривает 3 ключевых направления: классические многопользовательские комплексы, городской формат с акцентом на офисы и гибридный формат, совмещающий шоурум и производство. Кроме того, мы создаем полноценную экосистему для резидентов — с общими конференц-залами, спортивными площадками и зонами отдыха. Наш проект ориентирован на малый и средний бизнес — от легкой промышленности и логистики до высокотехнологичной сборки. Предприниматели смогут гибко покупать или арендовать площади, чтобы объединить все свои процессы в одной точке с готовой инфраструктурой. Строить будем в три очереди, каждая из которых станет автономным благоустроенным промышленным кварталом», — рассказал инвестор Роман Троценко.

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