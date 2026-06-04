Нижегородские врачи удалили ком волос из желудка 18-летней пациентки
Врачи городской клинической больницы № 5 Нижнего Новгорода удалили из желудка 18-летней девушки крупный ком проглоченных волос, сообщает ИА «Время Н».
Пациентка регулярно жевала волосы после перенесенного стресса. Со временем они скапливались в желудке и образовали плотный ком, который невозможно устранить без операции.
Главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов отметил, что вмешательство провели хирурги второго хирургического отделения ГКБ № 5 Михаил Сидоров и Илья Рева.
«Избавиться от него можно только хирургическим путем, что успешно и выполнено. Работали хирурги 2-го хирургического отделения ГКБ № 5 Михаил Сидоров и Илья Рева», — отметил Никонов.
Операция прошла успешно, состояние пациентки стабилизировано.
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