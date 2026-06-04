Американская журналистка Кэндис Оуэнс посетила стенд RT на Петербургском международном экономическом форуме и сделала фото с маской «злобного Макрона». Она также заявила о завершении расследования о супруге президента Франции.

На стенде RT на ПМЭФ Оуэнс сфотографировалась с маской, изображающей «злобного Макрона». Фотозона стала частью проекта «15 злобных зрителей RT» — стены с лицами мировых политиков и общественных деятелей, которых, по версии телеканала, раздражает его работа.

Журналистка проводит расследование, в котором пытается доказать, что жена президента Франции изначально была мужчиной. На форуме Оуэнс заявила, что завершила работу и не сомневается в своих выводах о поле Брижит Макрон.

Ранее Оуэнс сообщила об угрозах в свой адрес со стороны адвоката Макрона.

Перед ПМЭФ журналистка побывала в Москве. Город она назвала «невероятно красивой» и отметила, что российская столица подходит для семейного отдыха.

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