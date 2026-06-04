Сливочное масло подешевело на 6%, а молоко не изменилось в цене

Цены на молочку за год: сливочное масло упало, а сыр и творог подорожали

Сливочное масло за год подешевело на 6% — до 215 рублей за 180 граммов, тогда как цены на молоко остались на прежнем уровне, а творог, сметана и сыр незначительно выросли, сообщили РИАМО в сервисе мониторинга цен «Ценозавр».