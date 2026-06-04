Сливочное масло подешевело на 6%, а молоко не изменилось в цене

Цены на молочку за год: сливочное масло упало, а сыр и творог подорожали
ЭксклюзивЭкономика

Сливочное масло за год подешевело на 6% — до 215 рублей за 180 граммов, тогда как цены на молоко остались на прежнем уровне, а творог, сметана и сыр незначительно выросли, сообщили РИАМО в сервисе мониторинга цен «Ценозавр».

Специалисты сервиса «Ценозавр» проанализировали стоимость молочной продукции в торговых сетях российских городов. Для исследования были отобраны продукты разных производителей.

Динамика цен за год выглядит следующим образом:

·        молоко (900 мл) — цена не изменилась, средний ценник составляет 88 рублей;

·        творог (180–200 гр) — вырос на 1%, до 97 рублей;

·        сметана (180–200 гр) — выросла на 2%, до 75 рублей;

·        сливочное масло (180 гр) — снизилось на 6%, до 215 рублей;

·        сыр (180–200 гр) — вырос на 1%, до 280 рублей.

В исследовании приведены средние цены с учетом акционных предложений.