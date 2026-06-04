Пилоты из регионов России сразятся на RDS Fest в Подмосковье

20 июня на автодроме Moscow Raceway состоится фестиваль RDS Fest – 2026. Организаторы посвятили событие Году единства народов России и объединят на площадке пилотов и болельщиков из десятков регионов страны.

Главной темой RDS Fest – 2026 станет многообразие и единство народов России. Российская дрифт серия более 16 лет объединяет спортсменов от Калининграда до Владивостока, и эту идею организаторы отразят в программе фестиваля.

Хедлайнерами выступят пилоты Гран-при РДС и Открытого чемпионата: Георгий Чивчян, Роман Тиводар, Антон Козлов, Тимофей Добровольский, Дмитрий Добровольский, Владимир Афанасьев, Андрей Рябов, Сергей Давидадзе и другие. Самым ожидаемым событием станет «Супербитва», где за победу поборются Георгий Чивчян (Красноярск), Роман Тиводар (Сочи), Антон Козлов (Ульяновск) и еще один участник, имя которого пока не раскрывается.

В программе также заявлены STAR PER STARS AIMOL Challenge для пилотов-любителей и свободные заезды RDS Matsuri по двум конфигурациям трассы. Гости смогут посетить сервис-парк, выставку тюнингованных автомобилей, автограф-сессии и семейные зоны. Отдельной частью программы станет дрифт-такси по боевой конфигурации автодрома.

Билеты уже доступны на сайте.

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