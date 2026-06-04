Ефимов: Москва и Мурманская область будут сотрудничать в цифровизации строительства

На площадке XXIX Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) столица заключила с Мурманской областью соглашение о сотрудничестве в области цифровой трансформации строительной отрасли. Об этом сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Согласно документу, стороны до 2030 года будут совместно внедрять цифровые сервисы, развивать технологии искусственного интеллекта в строительстве и ЖКХ, а также обмениваться наработанными практиками. Со стороны Мурманской области подпись под документом поставил губернатор Андрей Чибис.

«Цифровые решения напрямую влияют на скорость, прозрачность и качество строительных процессов. Москва уже накопила большой опыт в создании и внедрении таких сервисов — от электронных услуг до применения технологий искусственного интеллекта в градостроительстве. Подписание соглашения позволит расширить сотрудничество с регионами и создать основу для совместного развития современных цифровых инструментов в строительной отрасли и городском хозяйстве», — отметил Владимир Ефимов.

Он уточнил, что благодаря такому взаимодействию выстраивается более эффективная система управления строительством и повышается качество городской среды для жителей.

В столичном Градостроительном комплексе уточнили, что ключевыми направлениями станут: применение ИИ для градостроительного планирования, развитие цифровых сервисов для стройотрасли, а также совершенствование систем контроля за оборотом строительных отходов. Кроме того, стороны договорились уделить внимание научной и образовательной работе — в частности, подготовке кадров для цифровой трансформации отрасли.

В Департаменте градостроительной политики добавили, что в строительной сфере крайне важно, чтобы цифровые решения не оставались разрозненными пилотными проектами, а становились частью повседневной рутины. Обмен региональными практиками ускоряет внедрение проверенных инструментов и позволяет избежать лишних временных затрат на старте. В Москве уже работают сервисы, которые упрощают взаимодействие участников стройки, повышают точность контроля и сокращают сроки принятия решений. Мы готовы делиться этими наработками и совместно с регионами создавать новые цифровые механизмы.

В рамках сотрудничества стороны договорились о проведении совместных семинаров, конференций и круглых столов. Также соглашение предполагает разработку совместных образовательных и исследовательских программ, связанных с применением ИИ и современных ИТ-решений в градостроительной сфере.

По словам губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, в регионе сегодня возрождается масштабное жилищное строительство: в активной фазе строительства более 150 тыс. кв. м жилья, и в скором времени будут запущены новые проекты. Существенным стимулом остается программа арктической ипотеки под 2%.

«При этом с учетом арктических условий — сложной логистики, климатических ограничений — для нас принципиально важно повышать инвестиционную привлекательность отрасли и выгодные условия для застройщиков. Параллельно мы системно модернизируем сферу жилищно-коммунального хозяйства: за последние семь лет количество инцидентов снижено в два раза. Использование московских цифровых решений, в том числе систем мониторинга инфраструктуры и сервисов взаимодействия с жителями, позволит повысить надежность коммунальных систем, качество услуг и скорость реагирования на обращения», — пояснил Чибис.

Отдельным направлением сотрудничества станет обмен опытом по автоматизации процессов обращения с отходами строительства и сноса. Внедрение цифровых систем позволит сделать эти процессы более прозрачными, усилить контроль за движением отходов и снизить нагрузку на экологию.

Подписание данного соглашения на полях ПМЭФ-2026 стало очередным этапом в развитии межрегионального взаимодействия по цифровой трансформации строительной отрасли.

Развитие электронных сервисов проводится в рамках нацпроекта «Экономика данных».