Глава LIFE и SHOT Денис Арапов заявил, что ИИ не заменит человека в медиа

Гендиректор объединенной редакции LIFE и SHOT Денис Арапов на ПМЭФ-2026 заявил, что искусственный интеллект меняет медиарынок, но не способен заменить человека и требует развития национальной инфраструктуры.

На сессии «Медиа в эпоху ИИ на евразийском пространстве» Денис Арапов рассказал, что редакция LIFE полностью переобучилась работе с нейросетями.

«Сейчас в принципе поменялась профессия медийщиков. Вся наша редакция прошла переобучение на оператора ИИ и умеет писать промты. Благодаря этому мы увеличили количество новостей в 2,5 раза», — отметил Денис Арапов.

По его словам, ИИ используют для аналитики, черновиков, генерации изображений, дистрибуции и персонализации контента. При этом «ИИ не добавляет смысла — это прерогатива человека».

Арапов подчеркнул, что в эпоху дипфейков возрастает ответственность СМИ и значение доверия аудитории. Он также заявил о необходимости цифрового суверенитета: страны должны обеспечивать себя вычислительными мощностями и данными, а не зависеть от зарубежных поставщиков.

В дискуссии участвовали глава «Ведомостей» Игнатий Павлов, лидер партии «SOS Румыния» Диана Шошоакэ и экс-депутат парламента Молдовы Марина Таубер. Участники сошлись во мнении, что развитие ИИ требует сохранения редакционной ответственности и укрепления информационной независимости государств.

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