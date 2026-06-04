Овчинский: Москва и ЦИАН договорились о совместной работе на ПМЭФ-2025
Фото - © Владислав Овчинский. Фото: пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
На XXIX Петербургском международном экономическом форуме столичное правительство и платформа ЦИАН заключили соглашение о сотрудничестве и обмене информацией в сегменте жилой недвижимости Москвы. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.
По его словам, сотрудничество с ЦИАН станет важным шагом, который позволит объединить лучшие практики и технологические инструменты для повышения прозрачности рынка, развития удобных сервисов и информирования москвичей о возможностях приобретения жилья в столице.
«Москва активно развивает цифровые сервисы и современные технологические решения в строительной сфере. В 2025 году был запущен проект „Московские кварталы“. Всего за год реализации проекта было продано почти 5 тыс. квартир общей площадью более 270 тыс. кв. м. Сегодня городской проект предлагает варианты приобретения недвижимости более чем в 60 районах столицы», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.
Подписанный документ предполагает:
- обмен данными о современных технологических инструментах;
- совместную экспертную и аналитическую работу;
- кооперацию при создании и внедрении инновационных продуктов;
- тиражирование успешных практик в научно-технической сфере.
Также стороны намерены организовывать отраслевые встречи с участием застройщиков, банкиров, госслужащих и профильных экспертов.
Проект «Московские кварталы» действует с мая прошлого года. Это комфортное жилье в современных ЖК, возводимое параллельно с социальной и транспортной инфраструктурой. Город контролирует полный цикл: от планировки территории и проектирования до ввода дома и заселения.
Квартиры в строящихся домах можно приобрести по ДДУ, в готовых — по договору купли-продажи. Для объектов городского застройщика доступна льготная ипотека (в том числе семейная). Подробности — на сайте москварталы.рф.
Москва входит в число регионов-лидеров по объемам жилищного строительства, что соответствует задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
ЦИАН — крупнейшая в России цифровая экосистема для операций с недвижимостью, объединяющая всех игроков рынка. Компания создает сервисы для первичного и вторичного сегментов, предоставляя пользователям обширный выбор проверенных объявлений о продаже и аренде жилья разных типов.