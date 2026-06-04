Эстафета уникального квеста «Город пЕРемен» переходит в Королев

«Город пЕРемен» — это первый в России квест по городским объектам, построенным или реконструированным по инициативе жителей. В Королеве он пройдет уже в эту субботу, 6 июня. Предыдущие этапы были в Видном и Балашихе, где организаторы зафиксировали рекорд: более 2700 участников игры, сообщила пресс-служба администрации городского округа Королев.

Суть проекта — в том, чтобы превратить обычную прогулку вместе семьей или друзьями по городу в увлекательное путешествие с выполнением заданий по объектам народной программы «Единой России» — новым или отремонтированным по наказам жителей школам, детским садикам, благоустроенным паркам, скверам, спортивным или детским площадкам.

Руководитель «Молодой Гвардии» Подмосковья Диана Алумянц говорит, что каждый новый этап проекта подтверждает: формат работает потому, что он интерактивный и честный.

«Участники не смотрят на презентации и не читают официальные отчеты о работе „Единой России“ и местных властей, они идут по городу, отгадывают головоломки и видят сами, какие перемены произошли в городских округах за последние пять лет. Каждый объект на маршруте — это наказ жителей, который стал реальностью. В Видном, в Балашихе люди возвращались с маршрутов с улыбками и рассказывали, что узнали свой город по-новому. Уверена, в Королеве будет так же», — сказала она.

Организаторы подготовили несколько десятков фотозаданий и головоломок: участники квеста будут искать интересные ракурсы и исторические артефакты. На маршрутах также будут установлены фотозоны с игротехниками в костюмах.

«Королев за последние годы изменился заметно — и я рад, что у жителей появится возможность увидеть эти перемены своими глазами, приняв участие в квесте. Мы с командой уже зарегистрировались. Уверен, будет интересно и тем, кто живет здесь всю жизнь, и тем, кто приедет впервые», — сказал глава города Игорь Трифонов.

Правила участия в квесте простые: нужно собрать команду от 1 до 5 человек с одним участником старше 18 лет. Все зарегистрированные команды получат стартовые сувениры, победителей ждут памятные призы и бонусы от партнеров. Регистрация открыта на сайте gorod-peremen.ru. Участие бесплатное. Старт — 6 июня в 11:00 по адресу: Королев, ул. Терешковой, д. 1.

Напомним, народная программа «Единой России» была сформирована в 2021 году — в нее вошли более 780 тысяч предложений жителей Подмосковья по строительству и ремонту социальных объектов, благоустройству парков и многим другим вопросам. Сегодня партия приступила к подготовке новой программы, в которой будут зафиксированы задачи на следующие пять лет. Участники квеста смогут предложить в нее свои инициативы — в стартовом городкеих будут собирать волонтеры.

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