Подписанное на ПМЭФ соглашение ускорит реализацию крупнейших инфраструктурных проектов России

Компания «Газпром нефть» займется проектированием, возведением и последующей эксплуатацией соответствующих объектов. Соответствующее соглашение о стратегическом сотрудничестве на полях Петербургского международного экономического форума подписали глава «Газпром нефти» Александр Дюков и гендиректор группы «Нацпроектстрой» Алексей Крапивин.

«Развитие скоростного транспортного сообщения в России требует эффективных и уникальных технологий, повышающих надежность, безопасность и комфорт путешественников. Научные, инженерные и производственные возможности „Газпром нефти“ позволяют реализовывать комплексные инфраструктурные проекты с высокими эксплуатационными требованиями. Мы являемся активным участником рынка дорожного строительства России. Сегодня каждый третий километр автомагистралей М-11 „Нева“ и М-12 „Восток“ построен с использованием битумов „Газпром нефти“, а в крупнейших российских аэропортах применяются наши решения при строительстве и обслуживании взлетно-посадочных полос и перронов. Мы видим высокий потенциал сотрудничества с „Нацпроектстроем“ по дальнейшему развитию транспортной инфраструктуры России», — отметил председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.

В рамках достигнутых договоренностей компания нарастит объемы современных битумных материалов для обслуживания автомагистралей, мостов, тоннелей, аэродромных плит (взлетно-посадочных полос) и прочих инженерных объектов. Помимо этого, «Газпром нефть» передаст партнерам собственную технологию строительства дорожных оснований из укрепленного грунта. Благодаря такому инновационному подходу расходы на содержание инфраструктуры можно сократить на четверть (до 25%), причем методика подходит для любых климатических зон России.

«В работе над транспортными объектами национального значения „Нацпроектстрой“ уделяет особое внимание качеству материалов. Уверен, что в сотрудничестве с „Газпром нефтью“ мы сможем повысить долговечность и надежность покрытий дорог и аэродромной инфраструктуры», — подчеркнул генеральный директор ГК «Нацпроектстрой» Алексей Крапивин.

Для воплощения проектов специалисты научно-исследовательского центра битумных материалов «Газпром нефти» создадут новые рецептуры, рассчитанные на высокие транспортные нагрузки. В столице выпуском современной продукции занимается Московский НПЗ, входящий в структуру компании. Битум, произведенный на МНПЗ, используется при строительстве и ремонте каждой второй дороги в Москве.