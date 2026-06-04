В городском округе Кашира ООО «Жилресурс» готовит жилой сектор к новому отопительному сезону

Управляющая компания ООО «Жилресурс», которая обслуживает 261 многоквартирный дом в микрорайонах Кашира-3 и Ожерелье, а также в территориальных отделах Колтовский, Базаровский и Знаменский, активно ведет плановую подготовку к зимнему отопительному периоду, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Сотрудники управляющей компании ранее провели осмотр каждого из 261 дома. На основе актов составили детальный план работ. Один из главных приоритетов — текущий ремонт кровель. Параллельно идет проверка инженерных коммуникаций. Особый контроль — за запорной арматурой на чердаках и в подвалах. Необходимые материалы закуплены. Более 200 единиц запорной арматуры приобретено, около 30 задвижек уже установлены. На складе более 100 рулонов кровельного материала и специальная мастика для ремонта межпанельных швов.

Кроме этого, ООО «Жилресурс» обновляет внешний облик многоквартирных жилых домов. Управляющая компания завершила покраску цоколей и входных дверей. Для окраски применялись специальные влагостойкие составы, которые создают барьер и не пропускают влагу к фундаменту. Этой весной работники «Жилресурс» покрасили входные группы 395 подъездов. В покраске дверей помогали практиканты — студенты колледжа «Московия».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.