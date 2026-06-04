В летних лагерях Каширы отдохнут более 800 детей
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Кашира
С 1 июня в округе стартует летняя оздоровительная кампания. Лагеря дневного пребывания откроются на базе 11 учреждений — это 10 школ и Центр дополнительного образования, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.
Смены:
- 1-я смена: с 1 по 30 июня — 643 ребенка;
- 2-я смена: с 1 по 29 июля — 175 детей.
Возраст участников — от 7 до 15 лет.
Профили на любой вкус:
- Экологический;
- «Юный спасатель»;
- Военно-патриотический;
- «Дорожный патруль»;
- Туристско-краеведческий;
- Профиль «Движение Первых»;
- «Орлята России».
Владимир Марухин, и. о. заместителя главы городского округа Кашира:
«Мы подготовили для ребят насыщенный событиями и безопасный отдых. Особое внимание уделили детям, которые находятся в трудной жизненной ситуации: для них организовано бесплатное питание и полная занятость. Лето в наших лагерях — это не только отдых, но и новые знания, дружба и яркие впечатления», — отметил и. о. заместителя главы городского округа Кашира Владимир Марухин.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.
«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.