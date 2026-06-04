В летних лагерях Каширы отдохнут более 800 детей

С 1 июня в округе стартует летняя оздоровительная кампания. Лагеря дневного пребывания откроются на базе 11 учреждений — это 10 школ и Центр дополнительного образования, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Смены:

1-я смена: с 1 по 30 июня — 643 ребенка;

2-я смена: с 1 по 29 июля — 175 детей.

Возраст участников — от 7 до 15 лет.

Профили на любой вкус:

Экологический;

«Юный спасатель»;

Военно-патриотический;

«Дорожный патруль»;

Туристско-краеведческий;

Профиль «Движение Первых»;

«Орлята России».

Владимир Марухин, и. о. заместителя главы городского округа Кашира:

«Мы подготовили для ребят насыщенный событиями и безопасный отдых. Особое внимание уделили детям, которые находятся в трудной жизненной ситуации: для них организовано бесплатное питание и полная занятость. Лето в наших лагерях — это не только отдых, но и новые знания, дружба и яркие впечатления», — отметил и. о. заместителя главы городского округа Кашира Владимир Марухин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.