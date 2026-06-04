Воробьев: Сбер предлагает внедрить в Подмосковье оплату проезда по геопозиции

В рамках ПМЭФ-2026 губернатор Московской области Андрей Воробьев и вице-президент — председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов подписали соглашение о совместной работе по развитию современной транспортной системы региона. Сбер предлагает внедрить на территории Подмосковья оплату проезда в общественном транспорте по геопозиции, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Воробьев подчеркнул, что за 5 лет все больше жителей стали пользоваться подмосковными автобусами, чтобы добраться на работу, отвезти ребенка в школу или доехать до станции МЦД. Пассажиропоток вырос почти на четверть. Жители совершают в среднем 2,5 млн поездок в сутки. Задача властей — сделать их комфортными, безопасными и предсказуемыми по времени.

«Поэтому стараемся своевременно закупать новые автобусы. И вместе с тем меняем подходы к управлению — внедряем цифровой контроль (ИИ-камеры фиксируют очереди на остановках), следим за соблюдением расписания. Наш партнер Сбер предлагает внедрить еще одно решение — оплату проезда по геопозиции. Не нужно будет прикладывать карту или смартфон к валидатору. Когда проект будет реализован, это позволит сократить время посадки пассажиров, что особенно актуально в пиковые часы (экономия до 30% времени), а значит, автобусы не будут подолгу задерживаться на остановках», — сказал Воробьев.

Чтобы оплатить проезд, пассажиру нужно будет сформировать маршрут поездки в картографическом сервисе, отследить время прибытия транспорта и оплатить его. Деньги спишутся с привязанной банковской карты, одновременно будет создан электронный билет.

Сбер уже выступает эквайрером проекта по приему бесконтактных банковских карт для оплаты проезда на более чем 1,4 тыс. маршрутов «Мострансавто». Подписанное соглашение позволит масштабировать практики применения технологий ИИ в транспортной сфере и рассмотреть возможность реализации новых проектов, а также создаст по-настоящему современную транспортную экосистему Подмосковья.

«Сбер совместно с правительством Московской области реализует множество совместных проектов, направленных на всестороннее развитие региона. Мы уже внедрили более 20 цифровых и ИИ-решений в различных сферах. Технология оплаты проезда по геопозиции, которую Сбер уже успешно запустил в ряде российских регионов, позволяет пассажирам оплачивать поездки без необходимости прикладывать карту к терминалу — это реальное сокращение времени посадки и дополнительный комфорт в ежедневных поездках. Для нас принципиально важно, чтобы технологии напрямую улучшали качество жизни людей», — отметил Титов.

Он поблагодарил команду Московской области за многолетнее партнерство и доверие. По словам Титова, именно такая совместная работа позволяет реализовывать в регионе самые передовые решения. Он также надеется, что пассажиры Подмосковья по достоинству оценят новый сервис.

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