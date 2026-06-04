Осознанные каникулы: россияне откладывают дела и уезжают на лето к родителям

Этим летом все больше молодых людей сознательно уезжают пожить в отчем доме. Делают они это не ради финансовой выгоды, а для общения с родными, пытаясь заново «познакомиться» со своими мамой и папой. В соцсетях тренд уже окрестили «осознанными каникулами».

Первым своей историей в Сети поделился молодой человек по имени Сергей. Он рассказал, что принял решение уехать к маме в Самарскую область на все лето. В видео парень признался, что ему очень хотелось бы наверстать упущенные разговоры — о жизни, об отношениях, о том, как проходило мамино детство. Теперь он кайфует от живописной природы, трудится на огороде и просто наслаждается моментом.

В комментарии к ролику пришли пользователи, которые поделились аналогичным опытом. Одна девушка отметила, что переехала к родителям в деревню на целый год. Другая рассказала, что только в этом году узнала своих родителей осознанно, приняв решение остаться у них на несколько месяцев.

«Я летом всегда живу с родителями, это так прекрасно: разговоры, огород, куры, пионы, речка. Класс», — присоединилась к обсуждению россиянка.

Еще одна пользовательница заявила, что оставила жизнь в США на 5 месяцев и провела это время с семьей.

«Очень правильное и ценное решение. Я пожила с мамой какое-то время и забрала с собой очень много ценных и важных воспоминаний», — добавила другая комментатор.

Этот опыт так «зашел» россиянам, что они превратили его в целый тренд: пользователи снимают ролики и рассказывают, что после нескольких лет самостоятельной жизни начали иначе смотреть на отношения с родителями. Вместо коротких визитов по праздникам они теперь стараются провести вместе с близкими несколько недель или даже все лето: помогают на даче, вместе готовят, ездят в маленькие путешествия и впервые за долгое время разговаривают «не на бегу».

Едем не за заботой

Психолог Ольга Арабина рассказала РИАМО, почему после 30 лет открывается «второе дыхание» в общении с родителями.

«Пока человек живет с родителями или только что съехал, он вынужден отстаивать свои границы и бунтовать, чтобы стать собой. В этот период мать воспринимается исключительно как фигура власти, контроля и оценки. Но к 30 годам внутренняя опора уже сформирована: есть своя работа, свой быт, иногда своя семья. Доказывать больше нечего и некому», — пояснила эксперт.

По ее словам, именно тогда спадает пелена детских обид и подростковой враждебности. Человек впервые смотрит на мать не снизу вверх, а на равных — как на отдельную личность со своей судьбой, страхами и нереализованными мечтами.

«Появляется острое желание узнать ее настоящую, а не в роли мамы. Добавляется и взрослое осознание конечности жизни: приходит понимание, что времени остается не бесконечно много. Это „второе дыхание“ рождается из чувства благодарности, сменившего чувство долга. Мы едем домой уже не за заботой, а чтобы наконец подарить тепло самим», — заключила психолог.

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