Hornet: насколько опасны новые дроны с искусственным интеллектом и как им противодействовать

Что известно об ударных американских БПЛА, на которые не действует РЭБ, читайте в материале РИАМО.

Весной 2026 года в прессе стало появляться все больше новостей о применении украинской армией новой разновидности дронов под названием Hornet (в переводе с английского – «шершень»). В частности, об этом 4 марта сообщил РИА Новости замгендиректора производства дрондетекторов «Тень» Дмитрий Садовник. По его словам, в понедельник 2 марта ВСУ впервые применили новый ударный БПЛА при атаке по гражданским объектам Донецка. В мае удары Hornet в глубину российской территории стали одной из самых обсуждаемых тем в околовоенных блогах и СМИ.

Что известно о дронах Hornet

Ударные БПЛА Hornet производятся компанией Swift Beat LLC, основанной бывшим генеральным директором Google Эриком Шмидтом. Компания также известна по перехватчику дронов Merops.

По словам бывшего украинского политика Олега Царева, Hornet не создавался по заказу Пентагона — это изначально был коммерческий проект.

Украина официально объявила о сотрудничестве со Swift Beat в июле 2025 года. Однако в интернете можно найти информацию о том, что первые партии Hornet поступили в Украину уже к концу 2024 года.

В мае 2026 года армия США официально приняла Hornet на вооружение, используя его в учениях Saber Strike 26 в Польше и Литве, а также в маневрах Balikatan 2026 на Филиппинах.

Технические характеристики дронов Hornet

Как сообщает портал Avia.pro, Hornet – это классический беспилотник самолетного типа с фиксированным крылом, вертикальным хвостовым оперением и толкающим винтом, расположенным в хвостовой части. «Такая схема обеспечивает высокую аэродинамическую устойчивость, малую акустическую заметность и способность планировать с выключенным двигателем, экономя энергию», – поясняют авторы.

На Hornet установлен электрический двигатель, который питается от литий-полимерных аккумуляторов. «Выбор электродвигателя обусловлен низкой тепловой сигнатурой — ракеты ПЗРК с тепловыми головками самонаведения не могут захватить такой холодный дрон, что делает Hornet практически неуязвимым для переносных зенитно-ракетных комплексов», – говорится в материале Avia.pro.

Крейсерская скорость данного типа БПЛА составляет 100–120 км/ч, в пикировании на цель дрон может разгоняться до 200–300 км/ч.

Боевая часть Hornet — модульная, массой до 5 килограмм. Доступны два основных типа: осколочно-фугасная (для поражения небронированных автомобилей, складов, личного состава) и кумулятивная (для пробития брони бронетранспортеров и боевых машин пехоты). «Многорежимная боевая часть MMW позволяет оператору выбирать тип подрыва непосредственно перед атакой в зависимости от типа цели», – сообщают авторы Avia.pro.

Взлетная масса дронов Hornet составляет 15-20 килограмм, размах крыла – около 2 метров, дальность полета – 150 километров.

Как работает искусственный интеллект на дронах Hornet

Как сообщает Avia.pro, ключевая особенность Hornet — оптико-электронная головка самонаведения с искусственным интеллектом. «В конце 2025 года компания Swift Beat интегрировала в дрон усовершенствованную нейросеть, способную распознавать более 200 типов военных целей: танки, БМП, грузовики, топливозаправщики, радиолокационные станции, пусковые установки ЗРК», – пишут авторы портала.

Алгоритм боевого применения Hornet выглядит следующим образом:

Перед пуском оператор загружает в дрон эталонные изображения целей. В полете ИИ-блок автономно сравнивает видеопоток с камеры с эталонами, определяет приоритетную цель и осуществляет наведение. Если цель движется, нейросеть рассчитывает упреждение — точку встречи. При полной потере связи с оператором дрон доворачивает на последние известные координаты цели и включает автономный поиск.

«Именно эта “мозговая” начинка делает Hornet практически неуязвимым для средств РЭБ: глушить радиоканал бесполезно, если дрон уже получил команду и самостоятельно идет на цель по тепловизионному образу», – резюмируют авторы Avia.pro.

Как поясняет Олег Царев, формально финальный удар Hornet подтверждает оператор. Однако установить, нажал ли кто-то кнопку или дрон сработал автономно, невозможно в принципе — сам факт команды оператора технически неотличим от автономного решения нейросети.

При этом, по словам Царева, большинство Hornet не имеют спутниковой связи вообще, никакого Starlink. Из коммуникаций — только короткие радиосигналы для подтверждения цели. Всю остальную работу делает бортовая нейросеть. «Лишь примерно 1 из 25 дронов оснащен спутниковым терминалом. Задача таких машин — не столько поражение целей, сколько запись эталонных материалов для дообучения ИИ: как выглядит российская бронетехника, грузовики, бензовозы. Они работают как сборщики данных, повышая точность всего роя: дорогие терминалы стоят у единиц, а дешевые полностью автономные дроны используют уже обученные модели», – объясняет блогер.

Сколько стоят дроны Hornet

Фото - © Денежные купюры долларов США/Медиасток.рф

По словам Олега Царева, одна из главных особенностей Hornet — их дешевизна. «Никаких миллиардов на НИОКР, никаких засекреченных военных технологий. Только гражданские компоненты с десятков заводов по всему миру», – пишет бывший украинский политик.

По различным оценкам, стоимость одного Hornet составляет от 3 до 12 тысяч долларов – что на порядок дешевле сопоставимых барражирующих боеприпасов, включая российские, резюмирует Царев. О том, что перехват Hornet средствами ПВО нерентабелен, пишет и Avia.pro: стоимость зенитной ракеты во много раз превышает цену самого дрона.

Повышенная дальность: как Hornet запускают с аэростатов

В мае 2026 года украинская компания KettleTech Labs обнародовала видеозапись, на которой Hornet поднимается в воздух не с катапульты, а с высотного аэростата (гелиевого баллона), сообщает Avia.pro. «Сценарий выглядел так: аэростат поднял дрон на высоту около 8250 метров, после чего автоматически произошло отделение. Hornet стабилизировался в воздухе и начал планирующий спуск. При посадке выяснилось, что дрон израсходовал всего 5% заряда батареи на весь полет, пролетев при этом 42 километра только за счет энергии высоты. Остальные 95% заряда остались доступными для активного участка полета — поиска и поражения цели», – рассказывают авторы портала.

По оценкам аналитиков, такая тактика может увеличить дальность Hornet с базовых 150 километров до примерно 300 километров. «Разумеется, есть ограничения: аэростат дрейфует по ветру, и его нельзя направить точно в нужную сторону против ветра. Однако при правильном выборе метеоусловий и расчете траектории этот метод позволяет Hornet достигать целей, которые раньше были доступны только дорогостоящим крылатым ракетам», – объясняют авторы Avia.pro.

В дальнейшем планируется использовать аэростаты как ретрансляторы связи для Hornet, а также запускать с аэростатов не один, а несколько дронов одновременно, создавая «рой» для насыщения ПВО противника, добавляют авторы портала.

Насколько опасны дроны Hornet и как им противодействовать

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Аналитики расходятся в мнениях об опасности Hornet. Так, по словам военного эксперта Виктора Литовкина, новые американские беспилотники не смогут кардинально изменить ситуацию на поле боя для ВСУ, поскольку у ВС России есть все необходимые средства для их поражения, а по дальности полета они сопоставимы с турецкими «Байрактарами». В то же время, по мнению других экспертов, автономность и дешевизна Hornet делают их опасным оружием.

«Хорнеты, которые сейчас терроризируют нашу логистику ближнего и особенно среднего тыла, – проблема куда более серьезная. Но тоже не сказать, что нерешаемая. Просто хороший дрон с ИИ и нормальной дальностью. Ничего сверхъестественного. С ними тоже можно и нужно бороться, подход понятен, но тут опять одной технологией не решишь – нужен еще и оргконтур», – пишет в своем телеграм-канале Алексей Чадаев, руководитель центра «Ушкуйник», занимающегося разработкой и производством беспилотников.

По мнению эксперта, как минимум одно организационное решение по противодействию новому типу дронов является сейчас срочным и базово необходимым. «Нужно создать антидронную службу, причем именно гражданскую, принципиально ВНЕ контура Минобороны, т.е. откуда „не спишут в штурма”, и развернуть сеть полигонов для подготовки специалистов по антидронке... Эта же структура должна взять на себя функцию заказчика-координатора на разработку и производство антидронных решений. Массовые перехватчики, мишени, рлс и акустика», – полагает Чадаев.

Существуют ли аналоги Hornet в России

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Как рассказывает Олег Царев, российские аналоги дронов Hornet существуют, но заметно отстают по уровню автономии. Прежде всего это FPV-квадрокоптер «Микроб» (Новосибирск), способный самостоятельно захватывать и удерживать цель в прицеле, и «Русак-С», который распознает и приоритезирует цели, после чего оператор выбирает нужную и дает команду на удар.

«Оба работают на ближних дистанциях и остаются полуавтономными: ИИ помогает, но финальное решение всегда за человеком. Аппарата, сравнимого с Hornet по дальности, уровню автономии и масштабу производства, у России пока нет», – резюмирует бывший украинский политик.