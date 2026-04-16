Депутат Андрей Голубев: «Диктант Победы» объединяет поколения за одной партой

Выставки в парках, автопробег ретроавтомобилей и новые площадки, где будут писать исторический тест — подмосковная «Единая Россия» подготовила масштабную программу патриотической акции «Диктант Победы». В этом году она будет посвящена 130-летию со дня рождения маршала Георгия Жукова. К юбилею великого военачальника, остановившему наступление гитлеровцев под Москвой, вышла в свет книга депутат Мособлдумы Андрея Голубева «Южные рубежи Подмосковья».

Учитель, журналист, а сегодня депутат от «Единой России» — работая в политике, Андрей Голубев остается верен своей первой профессии. О переломном моменте в истории Великой Отечественной войны, с которого началось контрнаступление Красной Армии, и о том, как знание истории может предотвратить новые войны, автор поделился с нами в интервью.

— Какую цель ставили вы себе, когда готовили книгу «Южные рубежи Подмосковья»?

— Книга приурочена к юбилею Великой Победы и 85-летию битвы за Москву. В ней рассказывается о ее решающем переломе. У поселка Зендиково под Каширой в ноябре 1941 года кавалерийский корпус генерала Павла Белова остановил наступление танков Гудериана, перейдя в первое успешное контрнаступление Красной Армии. По признанию маршала Победы Георгия Константиновича Жукова и начальника Генштаба Бориса Михайловича Шапошникова, именно с этих событий началось общее контрнаступление под Москвой.

Благодаря оцифровке архивных документов Министерства обороны и анализу немецких источников удалось буквально поминутно восстановить ход решающих боев под Каширой в ноябре 1941-го. Это дало новое понимание тактики и героизма наших войск, с которым я поделился с читателями.

— В какой мере, по вашему мнению, история влияет на современность?

— Она влияет не только на сегодняшний момент, но и на наше будущее. Поэтому книга адресована в первую очередь молодежи. Попытки переписать историю, как это случилось на Украине, где заменили памятники освободителям от фашизма на монументы бендеровцам и пособникам нацизма, — ведут к трагическим последствиям. Сохранение правды о Великой Отечественной войне — наш долг. И эта книга — мой скромный вклад в это большое и важное дело. В ней есть конкретные имена земляков с описаниями их подвигов, много сказано о тех, кто сражался за наш край, за малую Родину.

— Молодежь сейчас читает все реже. Как привлечь молодых людей к изучению истории?

— Я запустил интернет-проект «Каширский календарь» — это ежедневные публикации об истории родного края в мессенджерах, соцсетях и на тематическом сайте. Там размещаются видеоролики, созданные с использованием ИИ, в которых реконструируются исторические события прошлого. Стараюсь пробудить интерес молодежи к истории через такие современные форматы.

Ну и, конечно, участие в таких акциях, как «Диктант Победы», тоже побуждает не только молодых людей, а вообще людей разного возраста изучать историю Великой Отечественной войны. Этот проект стал очень важным и эффективным инструментом сохранения исторической памяти. «Диктант Победы» уникален тем, что в России и разных странах мира он объединяет поколения за одной партой: ветеранов, их внуков и правнуков. Объединяет их общей целью — не дать переписать нашу историю. Более того, для молодежи это честный и объективный «срез» собственных знаний, который наглядно показывает, что история складывается не только из дат великих сражений, но и из подвига конкретного солдата или труженика тыла. Проводя «Диктант Победы» на площадках в школах, музеях, библиотеках и даже в онлайн-формате, мы фактически создаем тот самый «Каширский календарь» в масштабах всей страны, где каждый правильный ответ становится кирпичиком в фундаменте нашей общей памяти.

В этом году «Диктант Победы» в Московской области пройдет на новых площадках. В их числе мемориальный комплекс «Героям панфиловцам» в Волоколамском округе, Ленино-Снегиревский музей в округе Истра, Усадьба Горенки в Балашихе и Музей «Мир исторической реконструкции» в Орехово-Зуево. Всего в Подмосковье будет развернуто 1400 площадок, где диктант можно будет написать очно. Кроме этого, доступно онлайн-участие в акции на сайте диктантпобеды.рф.

