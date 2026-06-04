Эксперт: главное преимущество МАКС — это его статус национальной платформы

Главное преимущество мессенджера МАКС — это его статус национальной платформы, разработанной внутри страны. В условиях, когда зарубежные сервисы могут внезапно ограничить доступ или прекратить работу, наличие собственного надежного решения становится вопросом цифровой независимости. Об этом РИАМО сообщил IT-специалист.

«Все серверы расположены на территории России, а значит, ваши данные хранятся здесь, под защитой отечественного законодательства, а не уезжают на серверы за океан. Это снижает риски утечек и зависимости от иностранных компаний, которые в любой момент могут изменить правила игры», - сказал эксперт.

Для обычного пользователя это означает стабильность и уверенность: приложение не заблокируют, оно не исчезнет из магазинов и продолжит работать при любых внешних обстоятельствах.

С технической точки зрения такая локализация дает и скорость — данные не идут через дальние зарубежные узлы. МАКС создавался с учетом реалий и потребностей российских пользователей, поэтому он понятен, привычен и удобен.

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