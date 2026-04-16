Татарские артисты Тухватуллины ждут ребенка

В семье заслуженной артистки Татарстана Алии Тухватуллиной и ее супруга, народного артиста Татарстана и Башкортостана Ришата Тухватуллина, будет пополнение — девушка ждет ребенка, сообщает Kazanfirst.ru .

Тухватуллина поделилась в соцсетях роликом, в котором показала округлившийся живот. Она отметила, что они с супругом уже очень любят и ждут малыша. Другие подробности артистка не раскрыла.

«Мы тебя уже очень любим и ждем! Вот такие новости», — написала она.

Также у пары есть сын Алим. Ему два года.

В декабре прошлого года Ришат Тухватуллин рассказал, что они с супругой обычно на одной волне, но в какой-то момент между ними произошла сильная ссора. Дело в том, что Алия приревновала мужа.

Из-за этого Тухватуллин сильно разозлился, оставил жену и уехал. Однако затем пара благополучно помирилась.

