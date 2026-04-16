В РФ предложили ввести приоритетный досмотр для пассажиров с детьми

Минтранс РФ предложил ввести так называемые «семейные коридоры» — отдельные линии досмотра и приоритетной посадки для пассажиров с детьми в самолеты и поезда, сообщает РИА Новости .

«Первое, что можно сделать, — это быстрые решения, связанные с изменением регламентов обслуживания пассажиров», — отметил председатель комиссии по вопросам развития пассажирских перевозок Алексей Зотов.

По его словам, для этого нужны большие инвестиции, это может быть реализовано в виде рекомендаций.

Ранее в аэропорту Сочи из-за атаки беспилотников ВСУ задержали свыше сотни рейсов, пассажиры ждут вылета в огромных очередях и вынуждены спать на полу.

