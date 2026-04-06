Пассажиры спят на полу: более сотни рейсов задержали в аэропорту Сочи

В аэропорту Сочи из-за атаки беспилотников ВСУ задержали свыше сотни рейсов, пассажиры ждут вылета в огромных очередях и вынуждены спать на полу, сообщает Baza .

С 14 часов 5 апреля до 4 утра 6 апреля в Краснодарском крае вводили ограничения на полеты самолетов из-за атак дронов. Поэтому аэропорты Сочи, Краснодара и Геленджика приостановили прием и выпуск лайнеров. В итоге в графике полетов произошли большие задержки.

В аэропорту Сочи из-за этого 115 рейсов не смогли отправиться или прилететь по расписанию.

Пассажиры рассказали, что некоторые люди ожидают вылета своего рейса свыше 16 часов. Часть пассажиров прождала эту ночь в очередях, надеясь на вылет, некоторые ложились спать на полу. Тех, у кого сильно задерживали рейсы, развозили по гостиницам.

