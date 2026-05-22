СМИ: перекрытие Ормуза до августа может спровоцировать кризис как в 2008 году

Если судоходство через Ормузский пролив не восстановится до августа, мировая экономика может столкнуться с рецессией, сопоставимой с финансовым кризисом 2008 года, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg, которое опирается на данные консалтинговой компании Rapidan Energy Group.

В базовом сценарии пролив откроется в июле. В этом случае аналитики ожидают сокращения спроса на нефть на 2,6 млн баррелей в день и роста цен на Brent до $130 за баррель.

При пессимистичном сценарии — открытие только в августе — дефицит поставок в третьем квартале может достичь 6 млн баррелей в день.

Аналитики отмечают, что текущие макроэкономические условия менее экстремальны, чем в 1970-х или в 2007–2008 годах, но даже эта относительная стабильность не отменяет риска того, что продолжающиеся скачки цен на нефть могут усугубить финансовую и макроэкономическую уязвимость.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.