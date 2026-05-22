Силы ПВО сбили два беспилотника, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Они летели на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны сбили два БПЛА, летевших на Москву», — отметил Собянин в мессенджере МАКС.

Сейчас на месте падения обломков дронов работают сотрудники экстренных служб.

Ранее столичные аэропорты Домодедово, Шереметьево и Внуково начали работать с ограничениями. Они обслуживают рейсы только по согласованию с соответствующими органами.

