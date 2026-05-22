Первую российскую вакцину от менингококка начнут применять с трех месяцев

Первая отечественная вакцина против менингококковой инфекции будет показана к применению у детей с трехмесячного возраста. Об этом заявил вице-президент по корпоративным коммуникациям «Петровакс Фарм» Кирилл Данишевский, сообщает РИА Новости .

По его словам, регистрационное удостоверение на препарат ожидается в августе–сентябре 2026 года.

Мощности компании позволяют выпускать 4 миллиона доз в год. К концу года планируется произвести первый миллион, чего достаточно для старта кампании по вакцинации детей.

Данишевский отметил, что сейчас наблюдается рост заболеваемости и смертности от менингококка, инфекция плохо поддается лечению. Компания готова в 2027 году поставить столько вакцин, сколько потребуется для иммунизации всех детей и групп риска среди взрослого населения.

