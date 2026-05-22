Аэропорты Шереметьево и Внуково обслуживают рейсы только по согласованию
В московских аэропортах Шереметьево и Внуково ввели ограничения. Они нужны для обеспечения безопасности полетов, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Сейчас авиагавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Этому предшествовало введение временных ограничений на использование воздушного пространства.
Из-за принятых мер могут произойти изменения в графике рейсов.
Ранее столичный аэропорт Домодедово тоже начал обслуживать рейсы лишь по согласованию.
