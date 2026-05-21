Образовательное учреждение и дом повреждены после падения БПЛА в Калуге

Беспилотники ликвидировали над территориями Боровского, Тарусского муниципальных округов и на окраине Калуги. По предварительным данным, из-за атаки немного пострадало остекление образовательного учреждения, а также многоквартирного дома в Калуге.

«Администрацией города будет оказана необходимая помощь в его восстановлении», — отметил губернатор в мессенджере МАКС.

Пострадавших в результате случившегося нет.

