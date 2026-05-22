Посол РФ ответил на вопрос о планах эвакуации россиян с Кубы

Россия пока не планирует эвакуацию своих граждан с Кубы. Об этом заявил посол России в республике Виктор Коронелли, сообщают « Известия ».

«Вопрос об эвакуации росграждан с острова на повестке дня не стоит», — отметил дипломат.

При этом, по его словам, на острове усилили подготовку населения на случай вторжения. Учения по линии национального штаба гражданской обороны проводятся регулярно, а на фоне угроз со стороны США занятиям и рекомендациям уделяется повышенное внимание.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов немного подождать достижения договоренностей с Ираном, прежде чем возобновить удары по стране.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.