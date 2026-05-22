В аэропорту Шереметьево отменили ограничения

сегодня в 02:06

Московский аэропорт Шереметьево вернулся к работе без ограничений. Их сняли, сообщает пресс-служба Росавиации.

На данный момент авиагавань вновь принимает и выпускает самолеты в обычном порядке.

Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее столичные аэропорты Шереметьево, Внуково и Домодедово обслуживали рейсы только по согласованию с соответствующими органами. В это время силы ПВО сбили два беспилотника, летевших на Москву.

