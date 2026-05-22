В аэропорту Жуковский ввели ограничения
Аэропорт Жуковский на данный момент работает с ограничениями. Их ввели временно, сообщает пресс-служба Росавиации.
Они распространяются на прием и выпуск воздушных судов.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — отметили в Росавиации.
Ранее московские аэропорты Шереметьево, Внуково и Домодедово обслуживали рейсы только по согласованию с соответствующими органами. Однако позже в Шереметьево сняли ограничения.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.