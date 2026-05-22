Роспотребнадзор: переносящие хантавирус хомяки остаются заразными пожизненно

Основные переносчики хантавируса — длиннохвостые рисовые хомяки — выделяют вирус в окружающую среду на протяжении всей жизни. Об этом говорится в обзоре референс-центра Роспотребнадзора на базе Ставропольского противочумного института, сообщает ТАСС .

Согласно документу, инфекция у грызунов протекает бессимптомно.

«У O. longicaudatus инфекция протекает бессимптомно. Инфицированная особь выделяет вирус в окружающую среду в течение всей своей жизни», — указано в документе.

Эксперименты показали, что вирус Андес передается между хомяками преимущественно через слюну или слюнные аэрозоли, а не через загрязненную подстилку, мочу или экскременты. Это подтверждается тем, что вирусная РНК проявляется в слюнных железах и слюне.

