Из Ярославля в сторону Москвы перекрыли движение из-за атаки беспилотников
Ярославская область подверглась атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Из-за этого принято решение перекрыть движение, сообщает губернатор Михаил Евраев.
Под ограничение попал выезд из Ярославля в сторону Москвы — от пересечения Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой.
«Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирайте маршрут минуя этот участок», — заявил Евраев в мессенджере МАКС.
По его словам, работа сотрудников министерства обороны и силовых ведомств на данный момент продолжается. Они обеспечивают безопасность.
