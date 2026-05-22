сегодня в 02:24

Из Ярославля в сторону Москвы перекрыли движение из-за атаки беспилотников

Под ограничение попал выезд из Ярославля в сторону Москвы — от пересечения Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой.

«Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирайте маршрут минуя этот участок», — заявил Евраев в мессенджере МАКС.

По его словам, работа сотрудников министерства обороны и силовых ведомств на данный момент продолжается. Они обеспечивают безопасность.

