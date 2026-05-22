СМИ: США и Иран ведут непрямые переговоры
Соединенные Штаты и Иран продолжают непрямые переговоры при посредничестве Пакистана, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Al Jazeera.
По данным СМИ, стороны обмениваются сообщениями и проектами текстов, пытаясь создать формальную основу для соглашения.
При этом высокопоставленный иранский источник заявил, что переговорные позиции США и Ирана сблизились.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности ждать договоренностей с Ираном «несколько дней».
