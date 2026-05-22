Еще один беспилотник сбит на подлете к Москве

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще один летевший на Москву беспилотный летательный аппарат (БПЛА), сообщил мэр Сергей Собянин.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — отметил Собянин в мессенджере МАКС.

Ранее уничтожили еще два дрона, которые летели на Москву. Таким образом, с начала суток было ликвидировано три беспилотника в столице.

Из Ярославля в сторону Москвы перекрыто движение из-за атаки БПЛА.

