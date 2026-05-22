Силы ПВО ликвидировали очередной летевший на Москву БПЛА
Еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) летел на Москву. Его ликвидировали средства противовоздушной обороны (ПВО), сообщил мэр Сергей Собянин.
«Один БПЛА, летевший на Москву, уничтожен силами ПВО Минобороны», — отметил Собянин в мессенджере МАКС.
В настоящее время специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков сбитого дрона.
Ранее с начала суток было уничтожено еще три вражеских беспилотника.
