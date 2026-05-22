Силы ПВО ликвидировали очередной летевший на Москву БПЛА

сегодня в 05:08

Еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) летел на Москву. Его ликвидировали средства противовоздушной обороны (ПВО), сообщил мэр Сергей Собянин.

«Один БПЛА, летевший на Москву, уничтожен силами ПВО Минобороны», — отметил Собянин в мессенджере МАКС.

В настоящее время специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков сбитого дрона.

Ранее с начала суток было уничтожено еще три вражеских беспилотника.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.