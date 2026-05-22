Правительство усилит гарантии по долгосрочным вкладам

Правительство подготовило законопроект о поддержке долгосрочных вкладов и повышении страховой суммы по ним. Инициатива направлена на стимулирование сбережений и инвестиций граждан, сообщает АБН24 .

Кабмин разработал меры для укрепления сберегательной активности на фоне изменений денежно-кредитной политики и снижения доходности депозитов. Законопроект предполагает усиление гарантий для вкладчиков и формирование более устойчивой структуры сбережений.

Финансист Наталья Ключникова пояснила, что инициатива должна повысить привлекательность долгосрочных инструментов и снизить риски для граждан.

«Мера направлена на стимулирование долгосрочных сбережений и инвестиций граждан, при этом повышение страховой суммы должно увеличить защищенность вложений и обеспечить более высокий уровень гарантий для граждан в случае проблем у банка. Задача заключается не столько в том, чтобы побудить людей меньше сберегать, сколько в том, чтобы сместить их поведение в сторону более долгосрочных вложений, а не краткосрочных депозитов. Также на фоне снижения ключевой ставки ожидается определенный отток средств с депозитов и их перераспределение в другие инструменты, такие как бизнес, облигации федерального займа и иные способы получения дохода, и данные меры могут быть направлены на то, чтобы этот отток был менее резким и происходил более постепенно с переходом средств на другие рынки», — пояснила Ключникова.

По ее словам, повышение страховой суммы должно поддержать доверие к банковской системе и смягчить возможный отток средств в альтернативные инструменты.

