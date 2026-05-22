В Мурманской области 25 мая похолодает до +6 градусов

В Мурманской области после теплых выходных ожидается резкое похолодание. Температура в Мурманске уже в воскресенье снизится до +6 градусов, сообщает Nord-News .

Руководитель Прогностической службы «Мeteo» в Москве Александр Шувалов сообщил, что похолодание начнется с северного побережья Кольского залива в воскресенье.

«Начнется похолодание с северного побережья Кольского залива уже в воскресенье. В Мурманске температура понизится с субботних 16-18 градусов тепла до +6. Также пойдет дождь, ветер изменит направление на северное, и затем всю неделю будет стоять пасмурная, очень ветреная погода с северо-восточным ветром, с температурой днем всего лишь 5 градусов тепла. Еще более ненастная погода будет стоять в центре полуострова, в Ревде, в Мончегорске», — сообщил Александр Шувалов.

В центральной части полуострова с понедельника дожди начнут переходить в мокрый снег, а дневная температура не превысит 0 градусов. По словам синоптика, затем холод сместится в среднюю полосу и приведет к понижению температуры в центральной части России на 10–15 градусов.

В конце мая в регионе установится северный сценарий погоды: продолжительные дожди, низкая облачность и порывистый северо-восточный ветер. На северном побережье осадки будут менее интенсивными.

