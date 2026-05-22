сегодня в 04:50

Посол США заявил, что Трамп отказался от идеи силового захвата Гренландии

Президент США Дональд Трамп больше не рассматривает возможность применения силы для присоединения Гренландии. Об этом заявил американский посол в Дании Кеннет Хоуэри, сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию KNR.

По его словам, будущее Гренландии должны определять сами гренландцы.

Хоуэри выразил оптимизм в отношении того, что рабочая группа по Гренландии сможет найти решение, которое учтет как озабоченность Трампа вопросами безопасности, так и позицию Гренландии и Дании, а также предоставит гренландцам широкие экономические возможности.

При этом Соединенные Штаты и Иран продолжают непрямые переговоры при посредничестве Пакистана.

