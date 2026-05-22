сегодня в 05:26

Врач назвал категории людей в группе риска по Эболе

Пожилые люди и диабетики находятся в группе повышенного риска заражения лихорадкой Эбола. Об этом рассказал угандийский врач Элайджа Кииза, имеющий опыт лечения больных Эболой, вызванной вирусом Бундибугйо, сообщает РИА Новости .

По его словам, у пожилых людей, как правило, низкий иммунитет, поэтому симптомы у них проявляются быстро. А вот у детей это может занять до полутора недель.

Также медик отметил, что Эбола представляет серьезную угрозу для здоровья беременных.

Ранее инфекционист рассказал, почему Эбола не получит распространения в России.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.