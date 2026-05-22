Зарплата за помощь семье: появятся ли конфликты из-за выплат за уход за внуками

Психолог Гришко: выплаты за уход за внуками могут привести к конфликтам в семье

Финансовый страх — один из главных барьеров перед решением завести ребенка. Когда молодая семья видит реальный механизм поддержки, тревога снижается, и разговор о детях перестает упираться исключительно в деньги. В этом смысле кировская инициатива с выплатой зарплат бабушкам и дедушкам психологически грамотная — она убирает конкретное препятствие, а не просто декларирует поддержку. Однако здесь важен побочный эффект: деньги меняют природу отношений, сообщил РИАМО психолог Андрей Гришко.

Ранее в Кирове бабушкам и дедушкам захотели платить до 45 тыс. рублей за уход за внуками.

«Бабушка, получающая выплату, автоматически приобретает статус не просто помощницы, а работника. Это создает скрытые ожидания с обеих сторон — молодые родители начинают воспринимать уход как обязательную услугу, а не добровольную любовь. Конфликты на этой почве неизбежны», — сказал психолог.

По его словам, связь поколений укрепляется не деньгами, а совместным смыслом. Что касается работодателей — логика понятна: если ребенок под присмотром бабушки, женщина реже берет больничные. Но это опасное упрощение, которое снимает с работодателя моральную ответственность за создание семейно-дружественной среды.

«Мера интересная, но без психологического сопровождения семей и четкого разграничения ролей она рискует породить больше напряжения, чем облегчения», — заключил эксперт.

