Бюджет раздора: как собрать деньги на выпускной и не поссориться семьями

Сбор денег на выпускной — самая конфликтная часть подготовки выпускного вечера. Первое правило — обсуждать бюджет открыто и без осуждения на общем собрании, а не в кулуарах родительского комитета. Об этом РИАМО сообщил эксперт по подготовке выпускных Игорь Парин.

«Сумма должна формироваться от минимальных возможностей класса, а не от максимальных амбиций. Если хотя бы одна семья не тянет заявленный взнос — цифру нужно пересматривать, а не собирать доплату со всех остальных», — сказал Парин.

По его словам, дети из малоимущих семей чувствуют себя чужими на празднике не из-за скромного платья, а из-за атмосферы, которую создают взрослые. Никаких публичных списков должников, никаких намеков в общем чате быть не должно. Финансовые вопросы решаются исключительно между родительским комитетом и конкретной семьей — тихо и без огласки.

«Хороший инструмент — анонимное голосование за варианты бюджета: люди честнее выражают реальные возможности, когда не боятся осуждения. Спонсорский формат тоже работает: часть расходов берут на себя те, кто готов доплатить добровольно. Выпускной должен быть равным праздником для всех детей в классе — это единственный критерий, который имеет значение», — объяснил собеседник.

Ранее в России стал набирать популярность новый тренд среди выпускников школ: подростки все чаще отказываются от участия в праздничных вечерах и просят родителей отдать им деньги в качестве «подъемных» во взрослую жизнь.

