В Роспотребнадзоре сообщили о 50-процентной летальности хантавируса

Хантавирус Андес характеризуется высоким риском летального исхода — до 40–50%. Об этом говорится в обзоре референс-центра Роспотребнадзора на базе Ставропольского противочумного института, сообщает ТАСС .

Заболевание, известное как хантавирусный кардиопульмональный синдром, протекает с острым началом и быстрым развитием дыхательной недостаточности.

Авторы документа также отметили, что инфекция распространена в странах Южной Америки, прежде всего в Аргентине и Чили. Единичные случаи также отмечаются в Боливии, Парагвае и Уругвае.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что переносящие хантавирус хомяки остаются заразными пожизненно.

