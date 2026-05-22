Грибок проникает через микротрещины: из-за чего бывает «отит пловца»

Врач-оториноларинголог клиники «Будь Здоров» в Санкт-Петербурге Яна Новикова сообщила РИАМО, что после купания в водоеме может появиться «отит пловца». Виной тому грибок и бактерии, попадающие в уши.

«Типичные симптомы — нарастающая боль в ухе, она часто усиливается при нажатии на козелок или потягивании за ушную раковину, ощущение заложенности, зуд, иногда выделения из уха и снижение слуха. Дело в том, что вода попадает в ухо и задерживается в слуховом проходе, кожа набухает и воспаляется. Если при этом человек еще и „чистит“ уши или активно пользуется наушниками, появляются микротрещины. На таком фоне любые бактерии и грибки приживаются гораздо легче, и уже через несколько дней после активного купания ухо начинает болеть», — объясняет Новикова.

Врач отмечает, избежать такой неприятности просто, для этого нужно после плавания высушить уши полотенцем снаружи и у входа в слуховой проход, наклонить голову в сторону, чтобы дать воде вытечь.

Если вы знаете, что у вас есть склонность к отиту, то лучше всего носить специальную шапочку или водонепроницаемые беруши. Этого правила нужно придерживаться, если чистота водоема или бассейна не вызывает у вас доверия.

«Риск выше в теплых, „цветущих“ водоемах, где много бактерий и водорослей. Если вода вызывает сомнения по запаху или виду, лучше не нырять с головой и не задерживаться в ней подолгу», — напомнила врач.

