Фальсификат и отравления: диетологи объяснили, как не попасть в сводку новостей

Диетолог, нутрициолог, автор проекта «Код стройности» Юлия Кашапова и эксперт в области пищевой безопасности Алексей Почапский пришли к выводу, что в последние месяцы новости о массовых отравлениях в кафе и доставке стали появляться чаще, а дешевые магазины предлагают фальсификат. Оба эксперта в разговоре с РИАМО сошлись во мнении, что экономия на продуктах и питании вне дома может обернуться серьезными расходами на лечение и прямым риском для здоровья.

Фальсификат

Как объясняет Почапский, низкая цена в магазинах часто достигается не за счет честной оптимизации, а через замену ингредиентов, экономию на хранении и транспортировке. По его словам, снабженцы торговых сетей требуют от поставщиков снижения цены, даже когда та уже балансирует на грани себестоимости. В результате технолог начинает менять рецептуру, добавляя, например, крахмал в кефир или заменяя молочный жир в твороге растительным, а покупатель об этом даже не догадывается.

Кашапова добавляет, что особую зону риска составляет общепит и доставка. Она советует обращать внимание на чистоту зала, состояние столов, внешний вид персонала.

«Если в зоне, которую видит гость, уже есть вопросы, можно представить, что происходит на кухне, куда доступ закрыт», — предупреждает нутрициолог.

При заказе доставки эксперт рекомендует оценивать герметичность упаковки, температуру блюда и аккуратность — размокшая упаковка или еда, которая должна быть горячей, но едва теплая, повод отказаться от еды.

Почапский, в свою очередь, привел шокирующие примеры из собственного опыта: в одном сетевом магазине колбасные изделия лежали на витрине при температуре плюс 15 градусов.

«А на сделанное замечание работник зала отреагировала вопросом: „А сколько должно быть?“», — рассказал Почапский.

Эксперт утверждает, что наиболее опасный фальсификат встречается не в крупных сетях, а на рынках и у частников.

Оба эксперта сходятся во мнении, какие категории товаров фальсифицируют чаще всего. Это молочные продукты — сметана, творог, сыр, сливочное масло. Мясная продукция — колбасы, полуфабрикаты, фарш. Мед, растительные масла, рыба и морепродукты тоже попадают в зону риска. Кашапова особо выделяет алкоголь: фальсификат с метанолом может привести к слепоте и летальному исходу. Почапский добавил, что экономия на безопасности на производстве, отсутствие системы менеджмента и медицинских осмотров персонала — повседневная реальность многих недобросовестных предприятий.

О фермерской продукции

При этом оба эксперта развенчали миф о безопасности «фермерской продукции». Почапский отметил, что чаще всего фальсификат встречается именно на рынках, где продавцы искренне не понимают, что продают заменитель молочного жира под видом творога. Кашапова в свою очередь предупредила, что, если поставщиков торговых сетей время от времени проверяют аудиторы, то санитарное состояние фермерских хозяйств — полностью на совести самих производителей, что вообще не гарантия безопасности.

Для защиты от фальсификата и отравлений Почапский рекомендует проверять маркировку, изучать упаковку, сравнивать цены и требовать у продавца документы. Он советует установить на смартфон приложение «Госуслуги»: с помощью кнопки «Госкан» можно просканировать QR-код маркировки «Честный знак» и убедиться в легальности продукта. Кашапова добавила, что в общепите стоит отдавать предпочтение блюдам, прошедшим полноценную термическую обработку, а не сложным салатам с майонезными и сливочными соусами, где легко нарушаются условия хранения.

Эксперты сошлись в главном: настоящее качество не бывает слишком дешевым. Безопасность питания — не случайность, а результат внимательного выбора. Почапский предупреждает: экономия на продуктах может обернуться серьезными расходами на лечение и подорвать здоровье.

Задавать вопросы, проверять, наблюдать и не игнорировать сигналы — эти базовые привычки, по мнению обоих специалистов, реально работают на сохранение здоровья.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.